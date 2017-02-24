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    Насалик заявил о позитивных последствиях ЧП в энергетике

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (513)

    (обновлено: )681010
    Глава Минэнерго Игорь Насалик во время выступления в Верховной Раде в пятницу заявил, что без принятых властью мер "сегодня в стране были бы уже веерные отключения электроэнергии".
    Игорь Насалик
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Благодаря чрезвычайным мерам в энергетике властям удалось сократить потребление дефицитного антрацитового угля в три раза и таким образом избежать веерных отключений, заявил глава украинского Минэнерго Игорь Насалик.

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    "Нам удалось сократить генерацию с 36 тысяч тонн антрацитовой группы угля до 12 тысяч, которые действуют на сегодняшний день, а вклад атомной промышленности в прогнозном балансе на март месяц составляет 59%. Мы не могли бы заместить, если бы у нас не была развита и не была введена в штатный режим работы атомка", — сказал министр, выступая в пятницу в Верховной Раде.

    Он также отметил, что без принятых властью мер сегодня в стране были бы уже веерные отключения. "Если коротко, я должен сказать: 30 день идет блокада, сама методика подготовки складов теплогенераций предусматривает их запасы на 30-дневный срок, то есть на сегодняшний день в Украине должны быть веерные отключения", — сказал Насалик.

    По его словам, благодаря чрезвычайным мерам правительства удалось стабилизировать энергосистему и минимизировать потребление антрацитового угля.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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