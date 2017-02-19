У здания "Укрэнерго" жгут дымовые шашки - СМИ

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Несколько десятков митингующих у здания компании "Укрэнерго" жгут дымовые шашки и взрывают петарды. Об этом сообщает "Укринформ".

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Ранее в воскресенье сообщалось, что около 500 человек проводят митинг возле здания администрации президента Украины с требованием запретить торговые отношения с неподконтрольными территориями Донбасса.

"К "Укрэнерго" подошли несколько десятков человек, однако толпа продолжает подтягиваться… Активисты жгут предметы, похожие на дымовые шашки, также слышатся взрывы или от петард, или от взрывпакетов", — пишет информагентство.

В сообщении отмечается, что среди митингующих находятся депутаты Верховной Рады из фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Егор Соболев.