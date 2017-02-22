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    Экономика

    "Укрэнерго": аварийные отключения электроэнергии не грозят до 20 марта

    (обновлено: )18
    Как сообщили в компании "Укрэнерго", по состоянию на 22 февраля на складах ТЭС находится 804,5 тысяч тонн антрацита и 715 тысяч тонн угля газовой группы.
    Здание Укрэнерго. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Имеющиеся у Украины запасы угля газовой группы и дефицитного антрацита на складах теплоэлектростанций позволят работать энергосистеме и не допустить аварийных отключений электроэнергии до 20 марта, сообщила на странице в Facebook пресс-служба компании-оператора объединённой энергосистемы "Укрэнерго".

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    "Имеющиеся запасы позволят стабильно работать энергосистеме до 20 марта без введения аварийных отключений", — говорится в сообщении.

    Также в компании сообщили, что по состоянию на 22 февраля на складах ТЭС находится 804,5 тыс. тонн антрацита и 715 тыс. тонн угля газовой группы.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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