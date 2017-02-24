Мотивы "похищения" Гончаренко: месть или справедливость?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 23 февраля, СМИ буквально взорвала новость о похищении нардепа Алексея Гончаренко. Спустя два часа стало известно, что он в безопасности.

Позднее в прокуратуре Одесской области рассказали, что "похищение" было спецоперацией, чтобы предотвратить нападение на нардепа и выйти на заказчиков преступления. Как рассказал прокурор Одесской области Олег Жученко, удалось предотвратить нанесение нардепу тяжких телесных повреждений. В частности, его хотели облить кислотой.

По данным прокуратуры, заказчиком похищения скандального нардепа Алексея Гончаренко был депутат райсовета Одесской области от "Оппоблока" Александр Кушнарев, сын которого погиб в результате массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

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Позже "ДумскаяТВ" обнародовала добытую СБУ видеозапись разговора человека, похожего на депутата Лиманского райсовета Александра Кушнарева, с двумя другими людьми.

На кадрах мужчина обсуждает якобы готовящееся покушение и нанесение тяжких телесных повреждений Гончаренко.

Также одним из фигурантов дела о похищении Гончаренко является бывший украинский военный.

"Один из фигурантов дела — бывший военнослужащий. У него кроме украинского паспорта обнаружен новый российский", — сказал Жученко в эфире телеканала "NewOne".

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Сам Гончаренко заявил, что не знает Александра Кушнарева. При этом нардеп не исключил, что покушение на него могло быть связано с событиями 2014 года.

"Связываю это с тем, что еще раз цель — это всегда террористический акт. Кроме того, они не могут мне простить роль в событиях 2014 года, когда я вместе с моими друзьями-единомышленниками сыграл значительную роль в том, что в Одессе не произошел донбасский сценарий. Я постоянно получаю угрозы, даже эта фамилия Кушнарев, например, есть видео, где там боевик говорит: мы за Гену Кушнарева убьем Гончаренко, повесим его за ноги и т.д. Такой полевой командир ДНР Сват, это депутат Одесского обсовета был, который там мне угрожает. То есть это происходит постоянно. Это безостановочно", — считает он.

Не смог смириться

В то же время, ка пишет "Страна.ua", два года спустя, Александр Кушнарев никак не может смириться с тем, что убийцы его сына остались безнаказанными. При этом он до сих пор даже не признан потерпевшим.

Как отмечает издание, именно у тела погибшего сына Кушнарева будущий депутат Гончаренко фотографировался в день трагедии. На одном из фото, где был Гончаренко, погибший лежал на животе.

Фото с погибшим Гончаренко опубликовал в собственном блоге на "Украинской правде". Сам Гончаренко позже утверждал, что пытался оказать первую помощь пострадавшему и проверял жив ли Кушнарев.

Правоохранители тогда заявили, что причина его смерти – отравление газом. Однако некоторые очевидцы утверждали, что у Кушнарева было огнестрельное ранение в поясницу.

"Согласно результатов судебной медэкспертизы, причина смерти Кушнарева — отравление угарным газом, но его тело было найдено в луже крови…Уже раненный Кушнарев мог задохнуться, а значит причиной смерти является интоксикация продуктами горения", — пишет издание.

Впоследствии эти фото стали поводом для обвинения Алексея Гончаренко в соучастии в одесской трагедии 2 мая и в кощунственном отношении к погибшим.

Известно, что до Майдана сын Кушнарева занимался ремонтными работами и дизайном помещений. С февраля 2014 года принимал участие в одесском Антимайдане.

Буквально через пару дней после смерти Геннадия Кушнарева, 5 мая 2014 года, у него родилась дочь, а также остался сын.