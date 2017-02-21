Украине в ближайшие годы не обойтись без антрацита из Донбасса - Гройсман

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В ближайшие два-три года Украине не сможет обойтись без антрацитового угля, который добывается на неподконтрольных властям территориях в Донбассе, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

В конце января группа бывших участников АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"В среднесрочной перспективе – один, два, три года – у нас нет альтернативы антрацитовому углю. И я думаю, что все это понимают", — сказал Гройсман в ходе заседания кабинета министров во вторник.

Он отметил, что не ожидал, что энергетическая блокада будет организована самими украинскими гражданами.

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