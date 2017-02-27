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    "Оскар-2017": исторический конфуз и победители

    (обновлено: )3
    Продюсер мюзикла Ла-ла Ленд Джордан Хоровиц показывает карточку с выигравшей в номинации Лучший фильм кинолентой Лунный свет рядом с актером Уорреном Битти
    Режиссер фильма Лунный свет Барри Дженкинс, продюсер Адель Романски и актер Алекс Р. Хибберт
    Режиссер фильма Лунный свет Барри Дженкинс с актерами во время вручения Оскара
    Режиссер фильма Лунный свет Барри Дженкинс и актер и драматург, автор пьесы, по которой снят фильм, Таррелл Элвин Мак-Крани
    Режиссер мюзикла Ла-ла Ленд Дэмиен Шизел
    Лауреаты Оскара в номинациях: Лучший актер второго плана Махершалалхашбаз Али, Лучшая актриса Эмма Стоун, Лучшая актриса второго плана Виола Дэвис и Лучший актер Кейси Аффлек
    Ведущий церемонии Оскар Джимми Киммел
    Победительница в номинации Лучшая актриса Эмма Стоун обнимает актера Райана Гослинга
    Актер Леонардо Ди Каприо вручает Оскар Эмме Стоун в номинации Лучшая актриса
    Лауреаты премии Оскар в номинации Лучшие визуальные эффекты
    Актриса Дакота Джонсон, художник-постановщик Дэвид Васко, арт-директор Сэнди Рейнолдс-Васко и актер Джейми Дорнан
    Лучший грим и прически: Оскара удостоилась картина Отряд самоубийц
    Режиссер документального фильма Белые каски Орландо фон Айнсидель и продюсер Джоанна Натасегара
    Актриса Эмма Стоун, победившая в номинации Лучшая актриса
    Продюсер мюзикла Ла-ла Ленд Джордан Хоровиц показывает карточку с выигравшей в номинации Лучший фильм кинолентой Лунный свет рядом с актером Уорреном Битти
    Продюсер мюзикла "Ла-ла Ленд" Джордан Хоровиц показывает карточку с выигравшей в номинации "Лучший фильм" кинолентой "Лунный свет" рядом с актером Уорреном Битти
    Mark RALSTON / AFP
    Режиссер фильма Лунный свет Барри Дженкинс, продюсер Адель Романски и актер Алекс Р. Хибберт
    Режиссер фильма "Лунный свет" Барри Дженкинс, продюсер Адель Романски и актер Алекс Р. Хибберт
    Mark RALSTON / AFP
    Режиссер фильма Лунный свет Барри Дженкинс с актерами во время вручения Оскара
    Режиссер фильма "Лунный свет" Барри Дженкинс с актерами во время вручения "Оскара"
    Mark RALSTON / AFP
    Режиссер фильма Лунный свет Барри Дженкинс и актер и драматург, автор пьесы, по которой снят фильм, Таррелл Элвин Мак-Крани
    Режиссер фильма "Лунный свет" Барри Дженкинс и актер и драматург, автор пьесы, по которой снят фильм, Таррелл Элвин Мак-Крани
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Режиссер мюзикла Ла-ла Ленд Дэмиен Шизел
    Режиссер мюзикла "Ла-ла Ленд" Дэмиен Шизел
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Лауреаты Оскара в номинациях: Лучший актер второго плана Махершалалхашбаз Али, Лучшая актриса Эмма Стоун, Лучшая актриса второго плана Виола Дэвис и Лучший актер Кейси Аффлек
    Лауреаты "Оскара" в номинациях: "Лучший актер второго плана" Махершалалхашбаз Али, "Лучшая актриса" Эмма Стоун, "Лучшая актриса второго плана" Виола Дэвис и "Лучший актер" Кейси Аффлек.
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Ведущий церемонии Оскар Джимми Киммел
    Ведущий церемонии "Оскар" Джимми Киммел
    Mark RALSTON / AFP
    Победительница в номинации Лучшая актриса Эмма Стоун обнимает актера Райана Гослинга
    Победительница в номинации "Лучшая актриса" Эмма Стоун обнимает актера Райана Гослинга
    Mark RALSTON / AFP
    Актер Леонардо Ди Каприо вручает Оскар Эмме Стоун в номинации Лучшая актриса
    Актер Леонардо Ди Каприо вручает "Оскар" Эмме Стоун в номинации "Лучшая актриса"
    Mark RALSTON / AFP
    Лауреаты премии Оскар в номинации Лучшие визуальные эффекты
    Американский приключенческий фильм-фэнтези "Книга джунглей", снятый по сборнику рассказов Редьярда Киплинга, получил премию Американской киноакадемии в номинации "Лучшие визуальные эффекты".
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Актриса Дакота Джонсон, художник-постановщик Дэвид Васко, арт-директор Сэнди Рейнолдс-Васко и актер Джейми Дорнан
    "Оскаром" за лучшую работу художника-постановщика награждены Дэвид Васко и Сэнди Рейнолдс-Васко, поработавшие над мюзиклом Дэмиена Шазелла "Ла-ла Ленд".
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Лучший грим и прически: Оскара удостоилась картина Отряд самоубийц
    Лучший грим и прически: "Оскара" удостоилась картина "Отряд самоубийц"
    ROBYN BECK / AFP
    Режиссер документального фильма Белые каски Орландо фон Айнсидель и продюсер Джоанна Натасегара
    Режиссер документального фильма "Белые каски" Орландо фон Айнсидель и продюсер Джоанна Натасегара
    Mark RALSTON / AFP
    Актриса Эмма Стоун, победившая в номинации Лучшая актриса
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    Mark RALSTON / AFP

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    Продюсер мюзикла "Ла-ла Ленд" Джордан Хоровиц показывает карточку с выигравшей в номинации "Лучший фильм" кинолентой "Лунный свет" рядом с актером Уорреном Битти

    В Голливуде состоялась церемония вручения кинопремии "Оскар", в ходе которой произошел конфуз. Так, ведущие премии ошибочно назвали лучшим фильмом "Ла-ла ленд".

    Так, первоначально было объявлено, что награду получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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