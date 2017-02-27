"Оскар-2017": исторический конфуз и победители

В Голливуде состоялась церемония вручения кинопремии "Оскар", в ходе которой произошел конфуз. Так, ведущие премии ошибочно назвали лучшим фильмом "Ла-ла ленд".

Так, первоначально было объявлено, что награду получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.