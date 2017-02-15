Не покупая уголь Донбасса, Украина переплатила десятки млрд гривен - эксперт

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Ситуацию с углем в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко.

"Для того, чтобы покупать уголь не только с неподконтрольных территорий, но и по импорту была увеличена расчетная цена тарифа на электричество. То есть мы оплачиваем повышенный тариф. Но так или иначе, если мы покупаем уголь с неподконтрольных территорий, мы платим в гривнах, если мы будет покупать его, например, с Южной Африки, даже с России, мы будем оплачивать валютой, которой у нас дефицит. Нужна специализированная дискуссия по этому поводу, чтобы были прозрачны решения. Чтобы мы не переплачивали деньги, потому что мы переплатили десятки миллиарды гривен. А во-вторых, чтобы мы имели определенную энергетическую независимость", — отметил эксперт.

Напомним, ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что попросил Совет национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос разблокирования поставок угля из Донбасса.

По его словам, поскольку блокирование поставок угля идет на территории, где проводится АТО, это выходит за рамки компетенции правительства.