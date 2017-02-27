Разгон блокады на Донбассе закончится социальным взрывом - Загородний

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Если блокада Донбасса не прекратится, самопровозглашенные ДНР/ЛНР возьмут под контроль управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину уголь. Об этом заявили так называемые главы самопровозглашенных республик.

Также отмечается, что блокада Донбасса приводит к нарушению работы многих предприятий региона. В Кабинете министров уже сообщили, что рассмотрят порядок товарообмена с неподконтрольными районами востока Украины на ближайшем заседании.

Подробнее ситуацию вокруг блокады Донбасса в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яким чином уряд може вирішити питання з блокадою, щоб не дійшло до силових сценаріїв проти блокадників?

— А я не бачу, як це можливо зробити без силових сценаріїв. Але питання в тому, що будуть силові сценарії — буде соціальний вибух. Тим більше, що наші хлопці гинуть на Сході, на жаль. Тому в даному випадку це патова ситуація для нашого уряду. Тому що треба було раніше думати, як ми будемо заповнювати ці прогалини у вугіллі, не експортувати його з зони ЛНР і ДНР. Тобто зараз уряд пожинає ті плоди свого нічогонероблення. І зараз вони фактично опиняються в патовій ситуації: розігнати вони не зможуть, а тут ще бойовики починають запитувати: а якщо ми перекриємо? Ось в чому питання. Єдине, що може врятувати, це вже настання потепління в Україні. Не буде такої потреби в вугіллі. І можливість організації, якщо є можливість організації імпорту електрики з Європи. І зараз тільки тепло нас врятує.

Наскільки великим був товарообмін між контрольованими і непідконтрольними територіями?

— Достатньо великий. Якщо реальна виручка оцінюється від підприємств, це все одно загальний комплекс треба розглядати. Це ж частина української економіки. Якщо не помиляюся, витрати десь біля двох мільярдів доларів — те що експортувалося за рахунок того, що працювали підприємства на підконтрольній ЛНР і ДНР території, і те, що вони постачали сировину на підконтрольні території.

Як ви прокоментуєте погрозу взяти під контроль управління на підприємствах української юрисдикції, які знаходяться на непідконтрольній території?

— Це більше політика, я вважаю. Що вони будуть робити з тими підприємствами, якщо вони їх захоплять, не зрозуміло. Бо в Росії продавати саму продукцію не зможуть, тому що в них там самих підприємств купа.

Багато таких підприємств знаходиться на тимчасово непідконтрольній території?

— Там декілька металургійних підприємств, якими безпосередньо володіє Рінат Ахметов. Є які знаходяться в державній власності, але є концесії ДТЕК —«Краснодонвугілля» і т.д. Достатньо великі в дійсності активи, які в разі зупинки викличуть багато питань стосовно можливості підтримувати бізнес. Але я думаю, що все ж таки це більше ігри, реальним питанням будуть дострокові парламентські вибори.

Тобто якщо почнуть так звані самопроголошені республіки під свій контроль підприємства з українською юрисдикцією, то вони створять проблеми не Україні, а окремим власникам?

— Власникам і собі. Тому що зрозуміло, що торгівля з цих підприємств не могла не враховувати те, що частину прибутку все ж таки йде тим самим ЛНР-ДНР. Тому я думаю, що тут буде якесь таке суперечливе рішення подвійне і якась домовленість. У нас є Бурштинській енергоострів, який фактично інтегрований вже в європейські системи, є можливість налагодити імпорт з Європи вже. Запрацюють з потеплінням більш потужно ГЕС, достатньо води було, сніжна зима, тому вони достатньо багато будуть працювати — і можливість згладження пікових навантажень буде більша.

Чи можна зараз давати якусь оцінку вже розпочатій роботі з підготовки до наступного опалювального сезону?

— Дай боже, закінчиться ще цей опалювальний сезон, підготовка до наступного розпочнеться тільки через пару місяців.

Поки що лунають лише пропозиції?

— Так, є намагання просто подивитися, може ця ситуація сама розсмокчеться. Але вона вже не розсмокчеться.

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Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире ГС высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.