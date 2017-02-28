Блокада Донбасса обусловлена затягиванием "Минска" - Бойко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Лидер партии "Оппозиционный блок", депутат Верховной Рады Украины Юрий Бойко связал торговую блокаду Донбасса и намерение самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции с затягиванием в выполнении минских соглашений.

"Как только начался отход от минских соглашений и их торможение, то начались процессы, которые конструктивными не назовешь. Это и блокада, и "национализация", и все то, что отталкивает эти территории от Украины. Переговорный процесс в "нормандском формате" должен продолжаться, также должны быть созданы "дорожная карта" решения конфликта и условия для воплощения минского протокола в жизнь", — заявил Бойко в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

По его мнению, торговая блокада Донбасса и "национализация" предприятий украинской юрисдикции властями ДНР и ЛНР "оттолкнет" эти территории от Украины.

"К сожалению, украинская власть не отреагировала на это позорное событие (торговую блокаду — ред.), потому что, кроме высказываний президента и премьер-министра, никаких конкретных действий по прекращению блокады не было осуществлено. Блокада не способствует возвращению людей и территорий, а наоборот создает условия для их отделения. Мы были категорически против блокады и ждали от власти решительных действий. "Национализация" предприятий — это отталкивание части страны и мы также против этого", — добавил Бойко.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.