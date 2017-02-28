наверх
28.02.201716:46
Курсы валют НБУ
  • EUR28.64+ 0.02
  • USD27.05+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Блокада Донбасса обусловлена затягиванием "Минска" - Бойко

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (579)

    (обновлено: )4610
    Лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил, что как только начался отход от минских соглашений и их торможение, начались неконструктивные процессы, такие как блокада и национализация.
    Юрий Бойко
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Лидер партии "Оппозиционный блок", депутат Верховной Рады Украины Юрий Бойко связал торговую блокаду Донбасса и намерение самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции с затягиванием в выполнении минских соглашений.

    Сергей Тарута
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк
    Из-за блокады Донбасса курс гривны будет 35-40 за доллар -Тарута

    "Как только начался отход от минских соглашений и их торможение, то начались процессы, которые конструктивными не назовешь. Это и блокада, и "национализация", и все то, что отталкивает эти территории от Украины. Переговорный процесс в "нормандском формате" должен продолжаться, также должны быть созданы "дорожная карта" решения конфликта и условия для воплощения минского протокола в жизнь", — заявил Бойко в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

    По его мнению, торговая блокада Донбасса и "национализация" предприятий украинской юрисдикции властями ДНР и ЛНР "оттолкнет" эти территории от Украины.

    "К сожалению, украинская власть не отреагировала на это позорное событие (торговую блокаду — ред.), потому что, кроме высказываний президента и премьер-министра, никаких конкретных действий по прекращению блокады не было осуществлено. Блокада не способствует возвращению людей и территорий, а наоборот создает условия для их отделения. Мы были категорически против блокады и ждали от власти решительных действий. "Национализация" предприятий — это отталкивание части страны и мы также против этого", — добавил Бойко.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    Смотрите также: Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах

    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Украинские предприятия под угрозой "национализации" ЛНР и ДНР. Инфографика
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ