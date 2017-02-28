Из-за блокады Донбасса курс гривны будет 35-40 за доллар -Тарута

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Следствием торговой блокады для украинской экономики будут остановка ряда предприятий, рост безработицы, обесценивание национальной валюты. Об этом сказал депутат Верховной Рады Украины, бывший губернатор Донетской области Сергей Тарута.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. При этом руководству Украины пока не удается договориться о прекращении таких действий.

В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении блокады. Кроме того, если блокада не будет снята до 00.00 1 марта, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР.

По словам Таруты, уже сейчас из-за блокады многие предприятия останавливаются или сокращают производство, так, почти наполовину остановили свои мощности металлургические заводы в Мариуполе, страдают предприятия, которые работают с ними в кооперации — "это более 500 тысяч рабочих мест".

Ущерб составит 2-3% от ВВП Украины, отметил депутат, но добавил: "проблема не только в падении (ВВП — Ред.), проблема — удержать курс (гривны — Ред.), а это будет очень тяжело".

Тарута напомнил, что, в дополнение к имеющимся бедам, МВФ не очень-то стремится дать Киеву очередной транш кредита.

"Это означает, что у нас курс может "поплыть", 35-40 (гривен за доллар — Ред.), мы будем за эту блокаду рассчитываться. Далее, у нас более двух миллиардов, как сказало министерство по оккупированным территориям, не будет добавлено в бюджет. Это означает, что мы будем иметь проблемы еще и с государственным бюджетом, и с местными бюджетами", — сказал Тарута журналистам во время заседания "круглого стола" в Киеве.

Выступая на заседании, Тарута отметил, что блокада идет на пользу руководителям ДНР и ЛНР Александру Захарченко и Игорю Плотницкому, которых он обвинил в том, что те делают "бизнес на войне".

"Они не планируют делать там какую-то отдельную территорию независимую. Это не Приднестровье, это не Абхазия и не другие какие-то конфликты, которые были на постсоветском пространстве, поскольку там никто не разрушал индустрию и те предприятия, которые есть. Эти… каждый день режут на металлолом эти предприятия. И то, что сейчас делается блокадой, это выгодно этим ватажкам", — заявил нардеп.

Тарута подчеркнул, что "это не блокада территорий, это блокада людей — около трех миллионов людей, которых блокируют, (которым — Ред.) говорят: мы не даем вам никакой помощи, мы хотим, чтобы вы… нас не любили, чтобы вы там умирали, мы к вам никакого отношения не имеем".

Политик также отметил, что украинское общество очень устало от войны.

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"Но война пойдет далее, война пойдет в Киев и далее, и далее — если мы будем действовать так, как этой блокадой", — предостерег Тарута. Он добавил, что власть сегодня не имеет механизма четкого реагирования и даже желания (реагировать) на подобные события — между тем, есть реальный риск потерять те 100 или 120 предприятий, "которые там остались".

"Мы их погубим окончательно и, когда восстановим границу, там уже ничего не будет живого", — сказал политик.

Кто может повлиять на ситуацию? Тарута заявил, что вся надежда на западных партнеров Киева: только они "сегодня могут более остро поставить вопрос: есть власть в этой стране или нет?".

А пока, по словам нардепа, "все делается по сценарию ватажков, по сценарию Кремля".

Тарута пообещал, что через месяц или два все увидят последствия: "эти последствия будут стони миллиардов гривен (потерь — Ред.)".

"А кто будет нести ответственность, кто? Семенченко? Или Соболев? Кто они такие, откуда у них соответствующие деньги? И вообще, их природа сама по себе, откуда они взялись?" — задал депутат риторические вопросы. И рассказал, что Семенченко — тоже "ватажок, наш уже", и созданному им батальону батальону он, Тарута, сначала помогал. Но потом увидел, что для Семенченко "человеческая жизнь ничего не стоит" — а теперь этот "ватажок" среди организаторов блокады…

"И потому это очень негативные последствия для экономики и для стабильности ситуации. Я понимаю, для чего это делается. Прежде всего, расшатать ситуацию в стране. Мы знаем даже, кто это финансирует и кто этим руководит. И мне непонятно, почему в государстве нет сегодня твердой руки, чтобы это остановить", — отметил Тарута.

Отметим, организаторы торговой блокады сообщили, что во вторник во второй половине дня вооруженные "титушки" превосходящими силами штурмуют редут вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области, при этом штурмующие "действуют совместно с полицией". Один из участников блокады был ранен.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что силовики должны получить необходимые полномочия для урегулирования ситуации с железнодорожной блокадой Донбасса.