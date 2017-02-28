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    При штурме редута в Кривом Торце участник блокады упал с поезда - Аброськин

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (579)

    (обновлено: )82770
    Вячеслав Аброськин отметил, что одному из участников блокады была оказана медицинская помощь. Предварительный диагноз: закрытый перелом левой ноги. Подробности уточняются.
    Вячеслав Аброськин
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Участник блокады в Донбассе упал с поезда при попытке штурма близ станции Кривой Торец, сообщил глава ГУ Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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    Ранее организаторы блокады сообщили, что во вторник во второй половине дня вооруженные "титушки" штурмуют редут вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области. Один из участников блокады был ранен. Позднее в штабе блокады заявили, что "титушки" действуют совместно с полицией.

    "Одному из "блокадников", 1971 года, была оказана медицинская помощь. Предварительный диагноз: закрытый перелом левой ноги. По его словам, получил при падении с поезда на ст.Кривий Торец", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

    Напомним, из-за торговой блокады Донбасса, которую уже больше месяц проводит группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, возникли перебои с поставками антрацита на украинские ТЭС, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. При этом руководству Украины пока не удается договориться о прекращении таких действий. В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении блокады.

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