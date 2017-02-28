При штурме редута в Кривом Торце участник блокады упал с поезда - Аброськин

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Участник блокады в Донбассе упал с поезда при попытке штурма близ станции Кривой Торец, сообщил глава ГУ Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Ранее организаторы блокады сообщили, что во вторник во второй половине дня вооруженные "титушки" штурмуют редут вблизи станции Кривой Торец в Донецкой области. Один из участников блокады был ранен. Позднее в штабе блокады заявили, что "титушки" действуют совместно с полицией.

"Одному из "блокадников", 1971 года, была оказана медицинская помощь. Предварительный диагноз: закрытый перелом левой ноги. По его словам, получил при падении с поезда на ст.Кривий Торец", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Напомним, из-за торговой блокады Донбасса, которую уже больше месяц проводит группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, возникли перебои с поставками антрацита на украинские ТЭС, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. При этом руководству Украины пока не удается договориться о прекращении таких действий. В понедельник главы ЛНР и ДНР заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении блокады.

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