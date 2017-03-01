ДНР взяла под управление почти 40 украинских предприятий - Захарченко

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. "Внешнее управление" ДНР введено на почти 40 предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе из-за транспортной блокады, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Порядка 40 предприятий… За малым исключением практически на всех введено внешнее управление", — сказал Захарченко журналистам.

Он добавил, что "внешнее управление" введено на всех предприятиях украинской юрисдикции, "находящихся в зоне ответственности министерства промышленности самопровозглашенной Донецкой народной республики".

"Все предприятия, которые в зоне ответственности министерства промышленности, на всех введено внешнее управления", — резюмировал Захарченко.

Напомним, 10 февраля глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий назвал ряд предприятий, в том числе ДТЭК "Свердловантрацит", ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ПАО "Краснодонуголь", принадлежащие Ахметову, в отношении которых может быть введена временная администрация.