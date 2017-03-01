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    Политика

    ДНР взяла под управление почти 40 украинских предприятий - Захарченко

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (593)

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    Как заявили в ДНР, "внешнее управление" введено на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые находятся "в зоне ответственности министерства промышленности ДНР".
    Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. "Внешнее управление" ДНР введено на почти 40 предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе из-за транспортной блокады, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

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    "Охраняете, чтобы детям не было тепла?": местные жители против блокады ЛДНР

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    "Порядка 40 предприятий… За малым исключением практически на всех введено внешнее управление", — сказал Захарченко журналистам.

    Он добавил, что "внешнее управление" введено на всех предприятиях украинской юрисдикции, "находящихся в зоне ответственности министерства промышленности самопровозглашенной Донецкой народной республики".

    "Все предприятия, которые в зоне ответственности министерства промышленности, на всех введено внешнее управления", — резюмировал Захарченко.

    Напомним, 10 февраля глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий назвал ряд предприятий, в том числе ДТЭК "Свердловантрацит", ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ПАО "Краснодонуголь", принадлежащие Ахметову, в отношении которых может быть введена временная администрация.

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