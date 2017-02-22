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    Захарченко: ситуация с паспортами ДНР стала критической после указа Путина

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (115)

    (обновлено: )18220
    По словам главы самопровозглашенной республики, количество заявлений на получение паспортов ДНР возросло в десятки раз, и сейчас поднимается вопрос о задействовании дополнительных мощностей.
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Пресс-служба А. Захарченко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что количество заявлений на получение паспорта самопровозглашенной республики после признания РФ документов жителей Донбасса возросло в десятки раз, планируется задействовать дополнительные мощности для производства бланков.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "После указа Владимира Путина ситуация с паспортами стала критической, количество заявлений возросло в десятки раз, и сейчас поднимается вопрос о задействовании дополнительных мощностей", — заявил глава ДНР журналистам.

    Смотрите также: Порошенко: признание РФ документов ЛДНР — это отказ от минского процесса

    В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

    Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

    В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".

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