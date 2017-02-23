Захарченко пообещал "в скором времени" назвать убийцу "Гиви"

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко пообещал в скором времени назвать имя убийцы командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых, более известного под позывным "Гиви".

"Следствие заканчивается. В скором времени объявим и убийцу, и даже надеемся, что сможем его представить", — сказал в эфире телеканала "Россия-24" Захарченко.

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Михаил Толстых погиб в начале февраля в пригороде Донецка в результате теракта. По предварительным данным, "Гиви" погиб в результате выстрела из огнемета "Шмель". Источник в силовых структурах ДНР сообщил РИА Новости, что следствие в ДНР рассматривает несколько версий покушения, в том числе подрыв взрывного устройства.