Топ событий недели: скандал с послом ФРГ, смерть "Гиви", "зрада" Качиньского

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандал вокруг посла Германии

Во вторник, 7 февраля, посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель в интервью изданию РБК заявил, что выборы в неподконтрольной Украине части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

Это заявление вызвало взрыв возмущения у депутатов Рады.

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"Элементарная вещь – посол никогда не будет заниматься политическими экспромтами. Есть директивы МИД, которым посол следует. Не мог посол импровизировать. Он мог сказать то, что у федерального ведомства на уме.… Поэтому это тревожный сигнал для украинского политбомонда, поскольку спустя 6 месяцев вопрос может стать ребром – о том, что в конфликте в Донбассе виновны обе стороны. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, возможно, даже в виде санкций для Киева", – прокомментировал вспыхнувший скандал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Кабмин понизил соцнормативы на тепло, свет и газ

Кабмин снизил социальные нормативы на газо-, тепло- и электро снабжение. Новые нормативы начнут действовать с 1 мая 2017 года. Об этом говорится в постановлении от 6 февраля. В частности, правительство уменьшило соцнормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отопительной площади; тепловой энергии с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч на 1 кв. м отапливаемой площади.

Однако, по словам экспертов, и размер начисляемых субсидий уменьшится. "Раз нормы уменьшили, соответственно и доля государства в покрытии расходов тоже уменьшается. Снижение социальных нормативов приведет к сокращению субсидий и росту расходов населения", — прогнозирует директор энергетических программ Центра мировой экономики и международной политики НАН Украины Валентин Землянский.

Новый глава Нацполиции

В среду, 8 февраля, Кабмин назначил новым главой Нацполиции Сергея Князева. Ему 45 лет, из них 24 года он проработал в уголовном розыске. И.о. главы Нацполиции Вадим Троян переведен на должность заместителя министра внутренних дел.

По мнению политического аналитика Дмитрия Разумкова, кадровыми изменениями в МВД министр Арсен Аваков значительно укрепил свои позиции в ведомстве. "Позиция замминистра все-таки стоит по ранжиру выше, нежели позиция главы Нацполиции. Троян в свое время говорил, что у него не хватает опыта, и мы сейчас не говорим про формальный подход к этому вопросу, потому что у нас очень многие занимают те или иные должности, не имея опыта в той или иной сфере вообще. Поэтому то, что Троян не участвовал в дальнейшем процессе назначения нового главы Нацполиции, может быть обусловлено двумя вещами. Первое – он понимал, что он идет на должность замминстра. Но тогда не совсем в эту канву ложится объяснение его об отсутствии стажа, необходимого для назначения на должность главы Нацполиции", — подчеркнул Разумков.

Блокада Донбасса переросла в столкновения

В понедельник, 6 февраля, конфликт между полицией и блокадниками перерос в столкновения. По версии последних, они пытались остановить автобусы с так называемыми "титушками", которые должны были снести заграждения блокады. Полиция же обвинила участников блокады в блокировании автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС. Прокуратура открыла в отношении участников блокады уголовное производство.

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По мнению адвоката Ивана Либермана, открытие уголовного производства еще не означает, что блокирующие понесут наказание. "Привлечь к уголовной ответственности конкретных людей возможно, но они не понесут наказание в местах лишения свободы. Эта часть статьи относится к легким по тяжести преступлениям. Если учитывать смягчающие обстоятельства, а у каждого они есть, в том числе участие в АТО, боевые награды, семейное положение, положительные характеристики и так далее, а особенно то, что он, дескать, действовал в интересах Украины. Если его даже и привлекут к уголовной ответственности, это не значит, что дадут реальный срок. Скорее всего, оштрафуют или дадут условно. По сути, их только припугнули уголовным делом, не более", — отмечает адвокат.

facebook.com/gromov.igor.5 На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией

Новые пленки Онищенко

Пленочный скандал от беглого нардепа Александра Онищенко продолжается. В четверг, 9 февраля, интернет-издание "Страна.ua" опубликовало вторую часть скандальных пленок, на которых якобы записан разговор с экс-депутатом Николаем Мартыненко. По словам Онищенко, Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и Порошенко.

По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, история с пленками Онищенко обещает стать затяжной и остросюжетной. "Скорее всего, всю зиму и весну. Нас ждет много серий, записей. Уверен, что дальше Онищенко будет публиковать более жесткие записи, в том числе разговоры с президентом. Мы услышим более тяжелые и дискредитирующие вещи. Онищенко записывал все на протяжении двух лет, можно только представить себе объемы информации", — резюмировал специалист.

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Дело Шеремета

В среду, 8 февраля, в МВД прошел долгожданный брифинг главы МВД Арсена Авакова по результатам расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Однако ни подозреваемых в организации убийства, ни исполнителей до сих пор нет. Но, как заверил министр, следствие движется. "Несмотря на растущие тома, предъявлять обвинения по этому делу пока некому. Следствие так и не может понять, за что же конкретно убили журналиста Шеремета и куда могут привести следы. Возможно, за убийцами и заказчиками далеко ходить не надо? В то же время после озвученного министром и следственными органами напрашивается один вывод: "российский след" присутствует неспроста, а с целью оправдать свое бездействие. Дескать, подозреваемые скрылись в РФ, их не достать. Ну а раз Аваков ничего не делает просто так – закрадываются мысли, что под ним серьезно зашаталось кресло, и он организовал этот "выход в свет", чтобы напомнить о себе", — пишет Дарья Егорова.

"Призрак" военного положения

На фоне обострения ситуации в Донбассе во фракции БПП вновь заговорили о введении военного положения. С такой инициативой в понедельник, 6 февраля, выступила и главный конкурент президента Петра Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. "С военной точки зрения никаких преимуществ введение этого правового статуса киевской власти не предоставит – на Донбассе военное положение, сопряженное с ограничением прав граждан даже подконтрольной части, существует де-факто. А объявление ВП в пределах всей страны может быть просто-напросто заблокировано на различных уровнях крайне хлипкой вертикали власти. К тому же страна продолжает автономизироваться, и совершенно не факт, что местные элиты (все больше напоминающие типичных феодалов) введут режим ВП на подконтрольных им территориях.Также в пользу "невведения" говорит и то, что власть крайне нуждается в деньгах МВФ, чей устав запрещает выделять средства странам, юридически зафиксировавшим факт войны на своей территории", — пишет аналитик Денис Гаевский.

Смерть легенды киевского "Динамо" Виктора Чанова

В среду, 8 февраля, умер бывший вратарь киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Виктор Чанов. На момент смерти ему было всего 57 лет. Точная причина смерти до сих пор не называется.

УНИАН В Киеве простились с легендарным вратарем "Динамо" Чановым

СМИ писали, что за несколько недель до смерти экс-футболист стал жертвой нападения в окрестностях Киева, получил черепно-мозговую травму и перенес тяжелую операцию. Однако родственники и полиция отрицают эту версию.

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Убийство "Гиви"

В среду, 8 февраля, в Макеевке погиб командир батальона "Сомали" самопровозглашенной ДНР Михаил Толстых, известный как "Гиви". По одним данным сдетонировало взрывное устройство, по другим – стреляли из гранатомета "Шмель". Главных версий убийства — две: деятельность украинских спецслужб и "внутренние разборки" либо же зачистки в самопровозглашенной ДНР. По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, убийство "Гиви", как и убийство "Моторолы", — это звенья одной цепи. "К этому вряд ли причастны украинские спецслужбы. К большому сожалению, они способны только "крышевать" контрабанду в зоне АТО. Убийство "Гиви", как и "Моторолы", имеет две причины. 1) В ДНР устраняют особо "буйных", которые не хотят находиться в рамках четких правил игры и военной дисциплины, которую внедряет Захарченко. "Атаманщина" закончилась. 2) Перед анонсированной встречей в нормандском формате дается ряд сигналов Западу и Украине", — предполагает Корнейчук.

@sashakots Закрытый гроб с телом "Гиви" установили на артиллерийское орудие

"Зрада" Качиньского

Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что героизация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны. "Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел", — подчеркнул политик.

"Как бы там ни было, украинско-польское партнерство теряет свою силу в связи с активизацией деятельности правящей партии — "Право и справедливость" (ПиС) в Польше. В частности, политика польской правящей партии, наряду с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, приводят к тому, что нынешняя Варшава отодвигается от Брюсселя и Берлина, а Киев — наоборот. Главным скрепляющим звеном двух стран остается Альянс НАТО", — пишет Владимир Матвеев.

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Выходка Гончаренко

В среду, 8 февраля, нардеп Алексей Гончаренко нарисовал слово "nein" (по-немецки – "нет") на обломке Берлинской стены у посольства Германии в Киеве в знак протеста против заявления посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

В посольстве Германии нардепа обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях, а прокуратура возбудила уголовное дело.

9 февраля столичные активисты стерли надпись.