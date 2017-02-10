В ДНР заявили о новой версии убийства "Гиви"

ДОНБАСС, 10 фев — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает две возможные версии убийства командира батальона ополчения "Сомали" Михаила Толстых: выстрел из огнемета "Шмель" и подрыв взрывного устройства, сообщил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Командир батальона "Сомали" Михаила Толстых, известный как "Гиви", погиб в среду, 8 февраля. Минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

"Следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта. Первая – это применение РПО-З "Шмель" и вторая – подрыв взрывного устройства. Следователям уже удалось доказать причастность ряда лиц к убийству, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами", — сказал Басурин.

Он отметил, что имена причастных к убийству Толстых пока не раскрываются в интересах следствия.

"Попытка интерпретировать эту трагедию не как террористический акт украинских спецслужб – выгодно только украинской стороне, которая, даже при прямых доказательствах обстрела Донецка из РСЗО "Ураган" и подтверждения данного факта представителями миссии ОБСЕ, осветила информацию совсем в другом свете", — добавил Басурин.

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В октябре минувшего года в Донецке в результате взрыва в лифте жилого дома погиб один из командиров ополченцев Арсен Павлов с позывным "Моторола". Командир ополчения находился в эпицентре и получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид. Само устройство было закреплено на тросе и приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

"Гиви" похоронили в пятницу, 10 февраля, на одном из кладбищ Донецка рядом с "Моторолой".