Блокада ударит по подконтрольным Киеву территориям - Захарченко

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ДНР сможет минимизировать потери от транспортной блокады Донбасса, в отличие от Киева.

"Хочу напомнить Украине, что без нашего угля она не может жить, без нашего угля не может развиваться экономика. Мы без Украины можем. Мы в состоянии перенаправить потоки угля на наши электростанции, которые находятся на нашей территории, мы вырабатываем электроэнергию и можем минимизировать потери от этой блокады, в отличие от Украины", — сказал в эфире телеканала "Россия-24" Захарченко.

Он отметил, что блокада наносит ущерб республике, "но этот ущерб не так критичен, как нашим противникам казалось".

"По нашим данным, если блокада продлится еще 10 дней, экономика Украины вернется на уровень 1943-1945 годов", — добавил глава ДНР.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.