Киев надеется, что "национализация" в ЛДНР не будет необратимой

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Киев в среду на переговорах в Минске выразил надежду, что процессы, связанные с признанием в РФ документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР и введением внешнего управления на украинских предприятиях в Донбассе, не будут иметь необратимый характер, сообщила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, Киев на уровне контактной группы поставил вопрос о том, что решение о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР, противоречит минским соглашениям.

"Мы заявили о том, что ультиматумы ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — Ред.) касательно "национализации" предприятий, работающих в украинском юридическом поле, а также признание российского рубля "единственной государственной денежной единицей на территории ОРДЛО" крайне негативно влияют на выполнение минских соглашений", — написала Олифер в Facebook.

Она отметила, что "любые действия по национализации предприятий противоречат статье 1 Протокола I к Европейской конвенции о защите прав человека 1950 года". "Мы высказали надежду на то, что процессы, связанные с документами и национализацией, не будут иметь необратимый характер", — подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте "черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями", а действовать он будет до тех пор, "пока не будут выполнены минские договоренности".

Также ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.