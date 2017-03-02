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    Спецкор о "национализации" предприятий Донбасса: работники боятся изменений

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (624)

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    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков сообщил, что "национализированы" предприятия, которые в большинстве своем принадлежат Ринату Ахметову.
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Несколько десятков предприятий с украинской юрисдикцией переведены под внешнее управление власти самопровозглашенной ДНР. Такое заявление сделал глава ДНР Александр Захарченко.

    По его словам, на некоторых украинских предприятиях, работающих в самопровозглашенной республике, после введения внешнего управления зафиксированы акты саботажа, но они не критичны.

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    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
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    Подробнее о ситуации на "национализированных" предприятиях в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

    Правда ли, что 40 украинских предприятий перешли под внешнее управление представителей ДНР/ЛНР?

    — Вы знаете, сам по себе список этих предприятий на данный момент не представлен и не опубликован ни в каком из "официальных источников". Мы только можем предполагать, что это те предприятия, которые работают эти почти три года в соответствии с украинским законодательством. 

    Да, мы понимаем, что, скорее всего, речь идет о большинстве предприятий Рината Ахметова, входящие в его группы. Это и Енакиевский металлургический завод, это Харцизский трубный завод, это одна из крупнейших в Украине шахт "Комсомолец Донбасса", производящая, кстати, около 10% угля своей марки. То есть достаточно большой список. 

    Это и Зуевская ТЭС, которая полностью питает Авдеевку и Авдеевский коксохим, это Донецкоблэнерго. И кроме предприятий Ахметова, можно также говорить и о таких предприятиях, как Донецкий метзавод, Алчевский меткомбинат и Алчевский коксохим. Предприятий на самом деле достаточно много. 

    Все эти предприятия были прибыльными?

    — До данного момента они работали достаточно прибыльно, и в качестве налогов платили в бюджет Украины большие деньги. И люди получали там зарплату. 

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    На данный момент, по моей информации, есть элемент беспокойства на предприятиях, потому что ситуация может измениться. И сейчас, к счастью, ни одно из них еще не закрылось. И, в общем-то, идут какие-то скрытые кулуарные попытки договоренности. Идут какие-то разговоры. 

    Хотя есть уже и определенный отрицательный элемент. Это заявление "Укртелекома" и заявление "Lifecell" о том, что они прекращают деятельность на этой территории.

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    Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

    Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.

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