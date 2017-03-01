наверх
01.03.201717:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Потери Украины от "национализации" предприятий в ЛНР и ДНР

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (608)

    (обновлено: )82660
    От "национализации" в ЛДНР Украина может окончательно потерять связь с крупнейшими предприятиями Донбасса, которые находятся на неподконтрольной территории. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Потери Украины от национализации предприятий в ЛНР и ДНР. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Продолжение блокады Донбасса ставится в вину действующему президенту. По мнению многих наблюдателей, ситуация вокруг блокады демонстрирует слабость украинской власти и даже кризис государственности.

    Я, однако, обращаю внимание, что политический процесс в Украине в принципе довольно редко учитывает интересы государства как такового или отдельных государственных институтов. Во всяком случае, после 2004 года борьба между политиками посредством блокирования работы государственных учреждений стала нормальным явлением. Достаточно вспомнить, как лихо президент Ющенко пресек большую часть инициатив премьера Тимошенко (приватизацию, например), пишет обозреватель Василий Стоякин.

    Продолжение читайте в статье "Блокада Донбасса — это крах Украины или крах ЛДНР?"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Шахтеры. Архивное фото
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Владимир Арьев
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия