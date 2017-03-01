Потери Украины от "национализации" предприятий в ЛНР и ДНР

Продолжение блокады Донбасса ставится в вину действующему президенту. По мнению многих наблюдателей, ситуация вокруг блокады демонстрирует слабость украинской власти и даже кризис государственности.

Я, однако, обращаю внимание, что политический процесс в Украине в принципе довольно редко учитывает интересы государства как такового или отдельных государственных институтов. Во всяком случае, после 2004 года борьба между политиками посредством блокирования работы государственных учреждений стала нормальным явлением. Достаточно вспомнить, как лихо президент Ющенко пресек большую часть инициатив премьера Тимошенко (приватизацию, например), пишет обозреватель Василий Стоякин.

Продолжение читайте в статье "Блокада Донбасса — это крах Украины или крах ЛДНР?"