Никакой оплаты налогов ДНР и ЛНР не будет - СКМ о "национализации"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Финансово-промышленная группа СКМ, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, всегда работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства, в том числе предприятия, находящиеся на неподконтрольной властям территории, говорится в официальном заявлении компании.

Ранее сообщалось, что власти самопровозглашенной Луганской народной республики заявили о назначении временной администрации на трех предприятиях бизнесмена Рината Ахметова в Луганской области. Также сообщалось о "национализации" украинских предприятий на территории Донецкой области, которая неподконтрольна властям.

"Никакое давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов. Мы обеспечиваем рабочими местами сотни тысяч людей в разных регионах страны — от Востока до Запада, в том числе и на временно не подконтрольных Украине территориях. Мы поставляем в дома миллионов украинцев тепло, электричество и газ", — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что СКМ — одно из немногих связующих звеньев между контролируемыми и неконтролируемыми территориями Украины.

"Даже несмотря на сложную политическую ситуацию в стране и военные действия, все активы Группы СКМ в полном объеме отчисляют налоги и сборы в украинский бюджет. Всего с начала конфликта на Донбассе Группа СКМ выплатила в государственный бюджет более 100 млрд грн налогов, 10% из которых обеспечили отчисления предприятий, работающих на НКТ. Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР — неприемлемым", — подытожили в СКМ.

Напомним, внешнее управление было введено с 1 марта на всех украинских предприятиях, которые находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если эти предприятия не были там зарегистрированы. Такое решение было принято главами самопровозглашенных ЛДНР в ответ на транспортную блокаду Донбасса.