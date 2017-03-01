"Отжать" Ахметова, отрезать Донбасс. Почему Порошенко не прекращает блокаду?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Всего за несколько месяцев блокада на Донбассе не только поставила под угрозу отечественную экономику и промышленность, но и еще больше усугубила проблему реинтеграции оккупированных территорий в состав Украины. Тем не менее, на Печерских холмах не торопятся решать возникшую проблему. О нежелании разбираться с участниками блокады свидетельствует красноречивый факт. Во время событий годовщины Майдана силовики буквально на раз-два разобрались с внушительным числом радикалов, пришедших с требованиями на Банковую. Но справиться с "блокадниками", которых на поверку наберется всего лишь несколько десятков всесильная машина власти почему-то не в силах.

Власть боится народа

Почему руководство страны оказалось подчеркнуто бессильным перед теми, кто решил остановить поставки угля из непризнанных республик РИА Новости Украина поинтересовалось у политических экспертов.

"Сегодня никто во власти не хочет оказаться тем крайним, на кого спустят всех патриотических и радикальных собак", — говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. "Президент против, премьер-министр против, а глава МВД, не желая отвечать за это, заявляет о том, что ждет отдачи приказа. Никто не хочет брать на себя ответственность, проявлять, прежде всего, политическую смелость вступить в конфликт с патриотически настроенной частью общества. Тем более, что блокаду на Донбассе могут поддерживать до трети украинцев. Во власти крайне не заинтересованы нести такие серьезные политические потери".

Шкурный интерес

Кроме того, по словам Бортника, в вопросе блокады представители власти преследуют сугубо личные цели.

"Под соусом блокады власть банально "отжимает" Рината Ахметова. Из-за блокады бизнес некогда самого крупного украинского олигарха попросту разрушается. Не исключено, что в скором времени мы увидим новых собственников этого бизнеса или уменьшится доля Ахметова в этом бизнесе. Ахметова вполне могут послать по дороге другого олигарха Игоря Коломойского. Основные мотивы руководства страны деньги и власть", — убежден политолог.

Читайте также: Волонтер: политики просто "играют" в блокаду

Все решат на Банковой

О политической и финансовой наживах, как двух главных мотивациях бездействующей власти в ситуации с блокадой, говорит и политический аналитик Дмитрий Корнийчук. По его мнению, блокада на Донбассе была изначально инициирована руководством страны и она не закончится до тех пор, пока власти этого не захотят.

"В первую очередь, Администрации президента выгодны финансовые проблемы у олигарха Рината Ахметова, как одного из людей, которые сегодня могли бы спонсировать оппозицию. Сейчас проходят переговоры между Петром Порошенко и Ахметовым, в которых президент хочет получить доступ к финансовым потокам бизнесмена. Это могут быть поставки угля, металлургия, экспорт электроэнергии…", — говорит эксперт.

Сорвать Минск

Не менее важной причиной для бездействия власти в вопросе блокады Корнийчук называет желание сорвать Минский процесс.

"Киев два года не выполнял соглашения, претензии Запада стали уже критичными для Порошенко. Поэтому необходимо было продемонстрировать почему именно Киев не выполняет Минск-2. Блокада продолжалась месяц, в итоге РФ сделала первый шаг к легализации ЛНР-ДНР, признав документы непризнанных республик. С другой стороны, сами республики сделали конкретные шаги по национализации украинских предприятий. Теперь Киев может кивать в сторону Кремля и Донбасса, дескать, "посмотрите, они вышли из Минских договоренностей. Все технологии направлены на то, чтобы Донбасс по собственной инициативе отошел от Украины", — резюмировал Корнийчук.

Не рассчитали сил

Стоит отметить, что по мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, в ситуации с блокадой власть где-то не рассчитала своих сил.

"Может быть, Порошенко и рассчитывал потеснить Ахметова, заставить поделиться частью активов, исключить финансирование, допустим, Тимошенко — безусловно преследовал какие-то меркантильные политические и экономические цели. Но то, как повернулась ситуация сейчас с национализацией предприятий и фактически тем, что Украина может лишиться 20% бюджета в результате прекращения поступлений, думаю, уж на это Порошенко явно не рассчитывал", — считает политолог.

Говоря о геополитических последствиях блокады, по мнению политолога, в глазах президента США Дональда Трампа президент Украины превращается в часть проблемы.

"То есть, Порошенко представлял себя и продавал Обаме, Меркель, Оланду, как решение украинской проблемы, а теперь он является ее частью. И я думаю, что осознание этого факта портит Порошенко и сон и аппетит", — заключил Золотарев.