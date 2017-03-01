"Национализация" ЛДНР и неоднозначная реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Весна пришла, а с ней не только радостные надежды, но и менее ожидаемые горечи. Начиная с марта в Украине опять подорожали некоторые из коммунальных услуг, а еще в этот день смопровозглашенные ДНР и ЛНР приступили к "национализации" предприятий, находящихся под украинской юрисдикцией, но расположенных на территории ЛДНР. Теперь, по словам руководителей республик, эти предприятия должны платить налоги им. Такое решение глав ЛДНР стало ответом на транспортную блокаду Донбасса.

В украинском сегменте соцсетей "национализация" предприятий Донбасса вызвала вполне ожидаемую лавину комментариев от отечественных экспертов.

Некоторые из них уже назвали сложившуюся ситуацию "агонией всего олигархата". Иные уверены, что "экономические последствия "национализации" предприятий Ахметова в ОРДЛО — это переход Донбасса на самоокупаемость и девальвация гривны".

Однако есть в сетях и такие мнения: "национализация ДТЭК на базе специального закона — логичный и единственный выход".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook