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    Аналитика и комментарии

    "Национализация" ЛДНР и неоднозначная реакция в соцсетях

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (608)

    (обновлено: )845110
    В ответ на транспортную блокаду Донбасса власти ЛДНР решили ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции. Процесс уже запущен, но какими будут последствия, в том числе для экономики Украины? Что пишут об этом эксперты в соцсетях?
    Шахтеры. Архивное фото
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Весна пришла, а с ней не только радостные надежды, но и менее ожидаемые горечи. Начиная с марта в Украине опять подорожали некоторые из коммунальных услуг, а еще в этот день смопровозглашенные ДНР и ЛНР приступили к "национализации" предприятий, находящихся под украинской юрисдикцией, но расположенных на территории ЛДНР. Теперь, по словам руководителей республик, эти предприятия должны платить налоги им. Такое решение глав ЛДНР стало ответом на транспортную блокаду Донбасса.

    В украинском сегменте соцсетей "национализация" предприятий Донбасса вызвала вполне ожидаемую лавину комментариев от отечественных экспертов.

    Некоторые из них уже назвали сложившуюся ситуацию "агонией всего олигархата". Иные уверены, что "экономические последствия "национализации" предприятий Ахметова в ОРДЛО — это переход Донбасса на самоокупаемость и девальвация гривны".

    Однако есть в сетях и такие мнения: "национализация ДТЭК на базе специального закона — логичный и единственный выход".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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