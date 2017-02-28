ЛНР взяла под свое управление три угледобывающих предприятия Ахметова

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики назначают временную администрацию на трех предприятиях украинского бизнесмена Рината Ахметова в Донбассе, следует из постановления совета министров ЛНР, опубликованном на сайте ведомства.

Власти непризнанной ЛНР внесли изменения в постановление "О временных администрациях по управлению предприятиями, учреждениями, организациями на территории Луганской народной республики" от апреля 2015 года. Согласно этим изменениям, временной администрацией для предприятий и учреждений — нерезидентов назначается ЗАО "Внешторгсервис".

"Данное юридическое лицо имеет исключительное право управления указанными предприятиями и учреждениями – нерезидентами", — говорится в постановлении.

В перечень предприятий и учреждений — нерезидентов, на которых назначается временная администрация в лице ЗАО "Вшнешторгсервис" вошли ПАО "Краснодонуголь", ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит" и ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", принадлежащие Ахметову.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 10 февраля глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий назвал ряд предприятий, в том числе ДТЭК "Свердловантрацит", ДТЭК "Ровенькиантрацит" и ПАО "Краснодонуголь", принадлежащие Ахметову, в отношении которых может быть введена временная администрация.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.