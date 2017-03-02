"Национализация" в ЛДНР отдалит Донбасс от остальной Украины - Чертныш

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе будет способствовать дальнейшему разрыву отношений неподконтрольных Киеву территорий с остальной Украиной, считает министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Внешнее управление было введено с 1 марта на всех украинских предприятиях, которые находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если эти предприятия не были там зарегистрированы. Такое решение было принято главами самопровозглашенных ЛДНР в ответ на транспортную блокаду Донбасса.

По мнению министра, "национализация" — это прямые последствия "так называемой блокады". "Это можно было спрогнозировать полтора месяца назад, что такие действия вызовут симметрические действия по отрыву части украинской территории и разрыву всех связей, которые были", — заявил Черныш в среду в эфире "5 канала".

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Смотрите также: Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.