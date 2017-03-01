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    Блокада Донбасса. Власть банально "отжимает" Ахметова - Бортник

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (617)

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    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, полным бездействием в отношении блокады на Донбассе действующая власть преследует собственные цели.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина 

    Экономическая блокада Донбасса продолжает обрастать неожиданными "плодами", большинство из которых, по мнению отечественных экспертов, будут иметь для Украины весьма плачевные последствия. Блокада может привести к потере 75 тыс. рабочих мест и около 3,5 млрд валютной выручки за год.

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    Блокада уже стала причиной введения ЧП в энергетике, остановила работу крупнейших предприятий и послужила поводом для ультиматума глав ЛДНР: Киеву с 1 марта не будут поставлять уголь. Кроме того, главы ЛДНР требуют к этому же сроку снять блокаду, в противном случае — грозят "национализировать" предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией. Речь идет о крупнейших предприятиях Донбасса "Метинвестхолдинга" и корпорации ИСД.

    Тем не менее, официальная власть пока не решается на остановку блокады силовым путем. О том, почему руководство государства предпочитает бездействовать в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Института анализа и менеджмента политики  Руслан Бортник.

    "Сегодня никто во власти не хочет оказаться тем крайним, на кого спустят всех патриотических и радикальных собак. Президент против, премьер-министр против, а глава МВД, не желая отвечать за это, заявляет о том, что ждет отдачи приказа. Никто не хочет брать на себя ответственность, проявлять, прежде всего, политическую смелость вступить в конфликт с патриотически настроенной частью общества. Тем более, что блокаду на Донбассе могут поддерживать до трети украинцев. Во власти крайне не заинтересованы нести такие серьезные политические потери", — говорит Бортник.

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    Кроме того, по его словам, в вопросе блокады представители власти преследуют личные цели.

    "Под соусом блокады власть банально "отжимает" Рината Ахметова. Из-за блокады бизнес некогда самого крупного украинского олигарха попросту разрушается. Не исключено, что в скором времени мы увидим новых собственников этого бизнеса или уменьшится доля Ахметова в этом бизнесе. Этому способствует и чрезвычайное энергетическое положение, которое позволяет в ручном режиме управлять энергетикой по принципу "тому дам, а этому — не дам". Ахметова вполне могут послать по дороге другого олигарха Игоря Коломойского. Глубоких политических мотиваций как-то противостояние с РФ или давление на непризнанные республики я здесь не вижу. Это не более чем риторика, которая прикрывает основные мотивы — деньги и власть", — убежден политолог.

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