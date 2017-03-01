Блокада Донбасса. Власть банально "отжимает" Ахметова - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Экономическая блокада Донбасса продолжает обрастать неожиданными "плодами", большинство из которых, по мнению отечественных экспертов, будут иметь для Украины весьма плачевные последствия. Блокада может привести к потере 75 тыс. рабочих мест и около 3,5 млрд валютной выручки за год.

Блокада уже стала причиной введения ЧП в энергетике, остановила работу крупнейших предприятий и послужила поводом для ультиматума глав ЛДНР: Киеву с 1 марта не будут поставлять уголь. Кроме того, главы ЛДНР требуют к этому же сроку снять блокаду, в противном случае — грозят "национализировать" предприятия, находящиеся под украинской юрисдикцией. Речь идет о крупнейших предприятиях Донбасса "Метинвестхолдинга" и корпорации ИСД.

Тем не менее, официальная власть пока не решается на остановку блокады силовым путем. О том, почему руководство государства предпочитает бездействовать в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Сегодня никто во власти не хочет оказаться тем крайним, на кого спустят всех патриотических и радикальных собак. Президент против, премьер-министр против, а глава МВД, не желая отвечать за это, заявляет о том, что ждет отдачи приказа. Никто не хочет брать на себя ответственность, проявлять, прежде всего, политическую смелость вступить в конфликт с патриотически настроенной частью общества. Тем более, что блокаду на Донбассе могут поддерживать до трети украинцев. Во власти крайне не заинтересованы нести такие серьезные политические потери", — говорит Бортник.

Кроме того, по его словам, в вопросе блокады представители власти преследуют личные цели.

"Под соусом блокады власть банально "отжимает" Рината Ахметова. Из-за блокады бизнес некогда самого крупного украинского олигарха попросту разрушается. Не исключено, что в скором времени мы увидим новых собственников этого бизнеса или уменьшится доля Ахметова в этом бизнесе. Этому способствует и чрезвычайное энергетическое положение, которое позволяет в ручном режиме управлять энергетикой по принципу "тому дам, а этому — не дам". Ахметова вполне могут послать по дороге другого олигарха Игоря Коломойского. Глубоких политических мотиваций как-то противостояние с РФ или давление на непризнанные республики я здесь не вижу. Это не более чем риторика, которая прикрывает основные мотивы — деньги и власть", — убежден политолог.