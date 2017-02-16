Кадыров: Чечня - один из самых стабильных регионов не только РФ, но и мира

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Глава Чечни (РФ) Рамзан Кадыров ‎рассказал о десяти годах на посту руководителя республики, назвав ее одной из самых стабильных регионов не только России, но и всего мира. Он также заявил о намеренности превратить Чечню в туристический центр, а Грозный — в молодёжный город Кавказа.

"Сегодня исполнилось десять лет со дня возложения на меня обязанностей президента Чеченской республики. Десять лет — немалый срок для регионов, живущих размеренной жизнью. Для нас с вами они пролетели как один миг. Мы трудились днём и ночью, в жару и стужу, под снегом и дождём", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что за это время Чечня возродилась, а в развитие промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, культуры, спорта, образования привлечены сотни миллиардов рублей инвестиций отечественных и иностранных фирм и фондов.

"Я знаю, что найдутся те, кто любит сравнивать показатели социально-экономического развития Чечни с субъектами, в которых не прозвучал ни один выстрел. Это некорректно, неграмотно и неэтично. Чечня лежала в руинах, не было ни одной уцелевшей школы, больницы, или завода, фабрики, моста, дорог и жилых домов", — отметил Кадыров.

Он также рассказал, что в сейчас Чечню приезжают тысячи туристов из регионов страны и дальнего зарубежья, а стадионы, больницы и школы вызывают восхищение у гостей со всего света.

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"Сегодня Чечня является одним из самых стабильных регионов не только России, но и всего мира. Наши города и населённые пункты хорошеют на глазах. Впереди у нас более масштабные задачи. Я глубоко благодарен всему народу Чечни, миллионам наших друзей в России и десятках стран мира за то, что всегда вместе, рядом, всегда помогаете словом и делом!" — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров заявлял, что нынешний российский президент Владимир Путин должен быть главой государства и после 2018 года.