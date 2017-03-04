Чаще всего права человека в Украине нарушаются в ЛДНР и Крыму - Госдеп

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Наибольшее количество нарушений прав человека в Украине в 2016 году зафиксировано в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США о правах человека в мире, сообщает Радио Свобода.

В отчете сказано, что ополченцы самопровозглашенных ЛДНР "осуществляли похищения, пытки и незаконные задержания, использовали детей как солдат, подавляли несогласие и накладывали ограничения на гуманитарную помощь".

В Госдепартаменте США также указали на проблемы с судебной системой в Украине, представители которой также причастны к нарушениям прав человека. "Власти преимущественно не использовали надлежащих мер для преследования и наказания большинства чиновников, злоупотребляющих служебным положением, что создало атмосферу безнаказанности", – отмечают авторы отчета.

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Кроме того, международные правозащитные организации и ООН увидели "существенные недостатки" в расследовании нарушений прав человека, совершенных правительственными силовыми структурами.

В Госдепартаменте указали на "дискриминационную политику российских властей в отношении коренного населения в аннексированном Крыму".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.