Тиллерсон: санкции США против РФ будут действовать до возврата Крыма

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Санкции США против Российской Федерации будут действовать до возвращения Крыма Украине и выполнения Россией минских соглашений, заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время заседания Комиссии НАТО-Украина.

"Мы продолжим возлагать ответственность на Россию за ее Минские обязательства. Санкции Соединенных Штатов будут сохраняться в силе до тех пор, пока Москва не прекратит действия, которые повлекли (введение) наших санкций. Мы с беспокойством отмечаем обострение насилия вдоль линии соприкосновения и постоянные целенаправленные нападения на гражданскую инфраструктуру со стороны возглавляемых Россией сепаратистских сил, усиливают риск гуманитарной катастрофы", — цитирует УНИАН Тиллерсона.

Он добавил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь возможность в полном объеме выполнять свои обязанности в соответствии с мандатом миссии, в том числе осуществлять наблюдение на всей территории конфликта, а также вдоль украинского-российской границы.

"И Россия должна понять, что нет оснований продвигаться дальше по политическим аспектам Минских соглашений, пока не будет очевидного, подтвержденного и необратимого улучшения ситуации с безопасностью. Сакции, связанные с Крымом, должны оставаться в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", — подчеркнул Тиллерсон.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с украинским президентом Петром Порошенко, который находился с визитом в Германии в рамках участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отметил важность выполнения минских договоренностей по Донбассу.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.