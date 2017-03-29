Учитесь жить! Коррупция на отдельно взятом мосту в Днепре

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РИА Новости Украина

Центральный Мост Днепра закрыт на ремонт. Но не для всех. Сначала существовала особая каста водителей с пропусками от горсовета, но после массовой подделки этих пропусков, их отменили, пишет издание Zabeba.li.

РИА Новости Украина публикует фрагменты этого материала.

Мэр города Филатов Б.А. на своей странице Facebook громогласно заявил, что мост закрыт для всего частного транспорта, кроме ремонтников.

"Обещанное распоряжение о запрете проезда через реконструируемый мост по спецпропускам "блатным и нищим".

Горожане все одинаковые и у всех равные права.

zabeba.li ВИП-мост в Днепре

Тому, кто вычислит на мосту мэра на личном автомобиле и представит доказательства – от меня публичное извинение и грамота горсовета.

Но не дождётесь", – написал городской голова.

Однако, соцсети полнятся возмущениями на тему бесконечного трафика частного транспорта по закрытому мосту.

Мы решили проверить, так ли это. Запаслись бутербродами, чаем и заняли наблюдательную позицию на въезде на мост.

За время нашего бдения (около 10 часов) по мосту проехало около 150 автомобилей полиции, военных и МЧС, коммунальных служб и инкассаторов.

И если по подобному транспорту вопросов не возникает (кроме стоимости самого транспорта полиции и военных), то по обычным гражданским машинам, коих проехало примерно столько же, вопросов масса.

Например, какая оперативная необходимость в проезде по закрытому мосту есть у частного автомобиля бывшего главного гаишника Днепропетровска Волчкова?

Мы составили список всех зафиксированных нами автомобилей. Список можете посмотреть вот здесь.

zabeba.li ВИП-мост в Днепре

Мы не стали просто молча наблюдать за происходящим и в неофициальной беседе поинтересовались у патрульных, чем же они руководствуются, когда пропускают такое количество частного транспорта.

Нам сообщили о существовании распоряжения мэра от 22 марта 2017 года, в котором очень уж неоднозначен запрет.

"…В исключительных случаях….для выполнения других неотложных заданий…въезд на мост разрешен…".

Фактически же, патрульные пропускают всех, кто предъявляет полицейское удостоверение или даже просто находится в форме.

Получается, что пока кто-то стоит в пробках и тратит дополнительные деньги и время, кто-то получил мост в индивидуальное пользование?

Вот такое равенство в самом центре Европы.