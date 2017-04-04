Коррупция минус Насиров. Кто сидит на потоках?

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины утвердил концепцию реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Министерство финансов подчеркивает, что реформа была разработана с учетом рекомендаций международных партнеров Украины, в частности Международного валютного фонда, Таможенно-пограничной службы США, Министерства финансов США и Евпропейской комиссии. Кроме того, при разработке был использован ряд международных документов, а именно таможенные стандарты ЕС (Customs Blueprints) и сводные фискальные стандарты ЕС (Fiscal Blueprints).

Концепция предусматривает конкретные шаги, которые должны быть сделаны в таможенном блоке и налоговом блоке ГФС. Речь идет о проведении реорганизации ГФС в два этапа. На первом этапе меняется организационная структура таможни, (с 1 мая) путем ликвидации юридических лиц на областном уровне, с целью централизации функций. Так, из существующих 27 таможен остается одна централизованная таможня. На уровне области предусматривается создание представительств центральной таможни с целью облегчения проведения административных процедур и осуществление надзора. Соответственно, на районном уровне остаются таможенные посты, которые напрямую подчиняются центральной таможне.

В частности, что касается ГФС, то районные ГНИ будут ликвидированы как юридические лица и останутся Центрами обслуживания плательщиков, которые будут предоставлять исключительно сервисные функции.

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На втором этапе (с 1 января 2018 года) в налоговой вертикали будут ликвидированы юридические лица на областном уровне и создан Межрегиональное главное управление ГФС.

Борьба за кресло

По мнению политолога директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, целей в этом решении две, и одно последствие:

"1. "Зачистка" ДФС под новое приближенное к премьер-министру руководство под видом реорганизации (стандартный прием); 2. Централизация финансовых потоков; 3. Дезорганизация и хаос в налоговых и таможенных органах, которые могут сопровождаться "потерями баз данных", "пожарами" и т.д. Друзья, я вам говорил, что вся эта история – это история "кресла", а вы а вы мне "НАБУ", "американцы", "борьба с коррупцией…", — считает Бортник.

Как сказал РИА Новости Украина на правах анонимности участник рынка, с реформированием ГФС по сути ничего не изменится. На финансовых потоках останутся те же люди, единственно — услуги их теперь станут стоить дешевле, поскольку с отстранением Романа Насирова, с которым приходилось делиться, отпала необходимость в его посреднических услугах.

Бессмысленно и беспощадно

Эксперты в предложенной концепции усматривают плагиат таможенных нормативов с 2000- 2010 годы, поскольку не увидели практически ничего нового. Похоже, реформировать будут то, что уничтожили за последние три года.

В реальности, под прикрытием стратегических реформ ЕС и США производится полное уничтожение и развал экономики, а соответственно, и Таможни как инструмента защиты экономики.

Советник президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины по таможенным вопросам Анатолий Сербайло назвал ликвидацию региональных таможен страшным экспериментом.

"Подобного нет вообще нигде: предложенная модель реально не существует ни одной европейской стране, ни в одной из развитых стран мира. Во время презентации Концепции пытались сказать, что такая модель существует в Литве, но и там есть четыре таможни — на маленькую Литву! В то же время в Минфине утверждают, что давались какие-то рекомендации, на основе которых и готовилась Концепция, но структура никаких рекомендаций не давала", — сказал Анатолий Сербайло в комментарии РИА Новости Украина.

По его мнению, реализация Концепции приведет к полной неуправляемости таможенной службы.

"Пусть хоть покажут, где такое действует, и как оно может работать, для меня это, честно говоря, не понятно. Что касается оседлания потоков, так они и сейчас оседланы, так что и здесь нет никакого смысла. Все предложенное — просто бред сумасшедшего. Я не могу понять для кого и для чего это придумано. Они это толком объяснить не могут, причем все это делается без изменения Таможенного кодекса. Здравого смысла здесь нет, да здесь вообще никакого смысла нет", — констатировал Сербайло.