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    Аналитика и комментарии

    В коррупции мы - красссавчики! Реакция соцсетей на антирейтинг Украины

    (обновлено: )34040
    Украина возглавила рейтинг коррупционных стран. Столь неутешительные новости растревожили украинский сегмент соцсетей, став причиной многих горьких комментариев…
    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Новые рейтинги не радуют: Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst&Young о рисках мошенничества в этих регионах. А ведь еще в 2015 году Украина в этом рейтинге занимала седьмое место. Соседка Россия в нынешнем списке тоже поднялась — уверенное 16 место, хотя два года назад размещалась на 18 позиции.

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    В десятку самых коррупционных стран, кроме Украины, вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет. Наименее коррупционными странами оказались Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.В украинском сегменте соцсетей новый список вызвал настоящий ажиотаж. Первыми его справедливость уже традиционно оценили отечественные эксперты: "Учитывая, что терять уже нечего…а деньги в страну надо как-то привлекать, не вижу другого выхода, кроме как начать за деньги официально продавать должности чиновников и депутатов, а также уголовные дела, уведомления о подозрении…" "Пример откровенной манипуляции. И никто не обратил внимания, что это — действительно не исследование, не многоуровневые рейтинги с сотнями факторов. А просто опрос крупных бизнесменов", — есть в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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