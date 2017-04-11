В коррупции мы - красссавчики! Реакция соцсетей на антирейтинг Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Новые рейтинги не радуют: Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst&Young о рисках мошенничества в этих регионах. А ведь еще в 2015 году Украина в этом рейтинге занимала седьмое место. Соседка Россия в нынешнем списке тоже поднялась — уверенное 16 место, хотя два года назад размещалась на 18 позиции.

Читайте также: Коррупционный феодализм. О природе украинской коррупции

В десятку самых коррупционных стран, кроме Украины, вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет. Наименее коррупционными странами оказались Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.В украинском сегменте соцсетей новый список вызвал настоящий ажиотаж. Первыми его справедливость уже традиционно оценили отечественные эксперты: "Учитывая, что терять уже нечего…а деньги в страну надо как-то привлекать, не вижу другого выхода, кроме как начать за деньги официально продавать должности чиновников и депутатов, а также уголовные дела, уведомления о подозрении…" "Пример откровенной манипуляции. И никто не обратил внимания, что это — действительно не исследование, не многоуровневые рейтинги с сотнями факторов. А просто опрос крупных бизнесменов", — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook