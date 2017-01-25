Transparency International: когда коррупция страшнее войны

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина входит в список 50 государств, где коррупция оказывает значительное влияние, показатели Украины в мировом индексе восприятия коррупции — чрезвычайно низкие. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

Коррупция и евроинтеграция

Украина в мировом индексе восприятия коррупции за 2016 год набрала 29 баллов (заняв 131-е место из 176 стран — такие же результаты у Казахстана, России, Непала и Ирана).

По словам Юрчишина, это показатели "чрезвычайно низкие", Украина по количеству баллов и месту в индексе входит в список 50 стран, которые "более всего страдают от коррупции". Он отметил, что есть позитивные сдвиги — Украина получила на два балла больше, чем в предыдущем году, но этого мало для страны, власть которой назвала борьбу с коррупцией приоритетом.

"Поляки имеют 62 балла и 24 место (в индексе — Ред.), чтобы достичь уровня Польши, Украине такими темпами придется работать минимум 20 лет… Если же сравнивать с лидерами рейтинга, такими странами, как Дания, Финляндия, нам с такими темпами противодействия коррупции, которые есть в Украине, придется работать 35-40 лет", — сказал Юрчишин.

Он добавил, что в такой ситуации бессмысленно говорить о евроинтеграции: "с таким уровнем коррупции нас вряд ли захотят видеть в клубе самых богатых государств".

Юрчишин отметил, что есть определенные успехи (так, сократилась вовлеченность в коррупцию топ-чиновников, принято новое антикоррупционное законодательство), но "безнаказанность, которую до сих пор чувствуют коррупционеры, сводит на нет позитивные достижения".

По словам исполнительного директора Transparency International Ukraine, яркий пример — "отсутствие результатов с возвратом денег режима Януковича и его соратников".

Для достижения результата, подчеркнул Юрчишин, необходимо реальное очищение системы правосудия, без этого "не разомкнуть круг безнаказанности". Но реформа правосудия, по его словам, дойдет до общих судов только через три-семь лет: "у нас нет этого времени".

А пока "честному бизнесу в Украине очень дорого быть честным — приходится нанимать очень большой штат юристов, чтобы принуждать… суд выполнять свои функции", констатировал Юрчишин.

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Почему бизнес поддерживал "евромайдан"

С этим согласился член правления Transparency International Ukraine Томаш Фиала. Он отметил, что проблема коррупции существует давно, именно по этой причине в страну не идут в достаточных объемах инвестиции. И сейчас для инвесторов при принятии решений проблема коррупции на Украине является более крупной проблемой, чем даже боевые действия на Донбассе.

По его словам, три года тому назад "бизнес очень поддерживал революцию и был очень оптимистично ориентирован после ее победы в феврале 2014 года", поскольку верил обещаниям, звучавшим с трибуны Майдана и при встречах с новыми руководителями государства — а они обещали проявить "нулевую толерантность" к коррупции. Но через три года становится ясно, что эти обещания не выполнены, "коррупция осталась на очень высоком уровне".

Фиала отметил, что представители бизнеса не очень понимают, почему так происходит: ведь Петр Порошенко до "евромайдана" и сам жаловался на коррупционные препоны и на отсутствие правосудия. Свои вопросы Порошенко решил, но для тех бизнесменов, которые сейчас не находятся во власти, "эти проблемы остались, с ними приходится бороться, отвлекать много ресурсов".

"Пять шагов" к преодолению коррупции

В Transparency International Ukraine полагают, что для реальных антикоррупционных изменений в стране необходимо сделать пять шагов.

Так, предлагается "создать эффективную и действенную систему антикоррупционного правосудия с привлечением иностранных специалистов". Это поможет активизировать борьбу с коррупцией, в частности, гарантировать эффективную проверку электронных деклараций.

Предлагается также активизировать все возможности для эффективного расследования и доведения до судов дел фигурантов "санкционного списка Януковича", при этом важно добиться возврата "украденных денег".

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"Это же относится и к фактам коррупции в действующей власти", — отметили в Transparency International Ukraine.

Еще один шаг — "методами дерегуляции, прогнозированности налогового законодательства, становления реального верховенства права обеспечить стабильные условия для ведения бизнеса, изменить его отношение к Украине".

В организации также считают необходимым провести аудит и снизить степень секретности в секторе безопасности и обороны в том, что касается заключенных контрактов, госзакупок, выполнения статей бюджета.

Наконец, предлагается "наладить системную коммуникацию относительно антикоррупционной реформы с обществом и международными партнерами на базе реальных фактов и достижений, а не обещаний".

Но зачем, спросим мы, зачем власти опираться на "реальные факты и достижения" в общении с бизнесом, представители которого оказались столь доверчивы, что всерьез строили стратегии на основе обещаний, звучавших со сцены Майдана? Представляется куда более реальным, что постмайданная власть и в дальнейшем постарается обещаниями и ограничиваться.