В Молдавии по делу о коррупции задержаны 12 человек, в том числе и три мэра

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. По делу о коррупции в Молдавии задержаны 12 человек, среди них — три мэра, четыре директора гимназий и руководители пяти компаний, заявила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

Во вторник в здании правительства и других госучреждениях Молдавии проходят обыски.

"Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали на 72 часа 12 человек. Среди них три мэра, четыре директора гимназий из разных районов и руководители пяти компаний. Они подозреваются в организации незаконных тендеров, проводимых в рамках инвестиционных проектов, в пользу ряда экономических агентов", — сказала Старински.

По версии прокуроров, представители руководства Фонда энергоэффективности совместно с экономическими агентами, работниками местных органов власти, советниками и главами образовательных учреждений организовали схему, позволявшую направлять денежные средства в особо крупных размерах в компании, которые продвигались гражданами, причастными к этому преступлению.

"Речь идет об оплате работ по повышению эффективности потребления энергии, термоизоляции, строительству и капитальному ремонту. Операция продолжается", — добавила Старински.

Фонд энергетической эффективности был создан в 2012 году. Структура находилась в подчинении замминистра экономики Валерия Трибоя, задержанного в конце марта по подозрению в коррупции. Позже правительство республики утвердило отставку Трибоя с поста замглавы Минэкономики.

Ранее МВД Украины заявило, что украинские и молдавские правоохранители в рамках международной операции предотвратили заказное убийство молдавского политика Владимира Плахотнюка. Госпогранслужба сообщила, что злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов за его убийство. По данным ведомства, целью преступления была дискредитация Киева.