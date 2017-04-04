Молдавия отказалась от электроэнергии из ПМР из-за политики - министр

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Молдавия по политическим мотивам отказалась в пользу украинского поставщика от поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС, принадлежащей "Интер РАО ЕЭС" и расположенной в Приднестровье, заявил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.

После проведенного на днях тендера молдавская компания Energocom и украинская DTEK Trading подписали контракт на поставку украинской электроэнергии в Молдавию на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

По словам главы минэкономразвития Приднестровья, это сложно описать термином "тендер". "Это мероприятие осуществлялось с весьма серьезными нарушениями, о которых, по имеющейся информации, "Интер РАО" сообщало в ходе самого процесса. Эти нарушения привели к тому, что российский производитель электроэнергии был фактически выдавлен с торгов", — сказал Оболоник.

Он отметил, что предложение "Интер РАО" рассматривалось совершенно не с тех позиций, с которых обычно рассматриваются коммерческие контракты. "Это явно одно из мероприятий политического характера, направленное непосредственно против Российской Федерации, против Приднестровья, которое взаимодействует с РФ на энергетическом рынке", — подчеркнул министр.

"Эти мероприятия являются следствием той политики (Кишинева), которую мы замечаем сейчас и в отношении Кучурган (совместные с Украиной посты на границе), и в отношении железной дороги, и в отношении общего прессинга на экономику Приднестровья в целом", — сказал глава минэкономразвития.

Оболоник уточнил, что к такому развитию событий в Приднестровье тоже готовились, разработали комплекс мер по стабилизации как энергетического рынка, так и бюджетных платежей.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.