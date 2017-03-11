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    Экономика

    Министр: погранпост Кишинева и Киева нанесет ущерб Приднестровью в $38 млн

    (обновлено: )11703
    По словам министра экономического развития ПМР, "выпадающие доходы из бюджета, так и расходы экономических агентов будут составлять, по предварительной оценке, порядка 38 миллионов долларов".
    Пункт пропуска. Архивное фото
    zahidnuy.kordon / Facebook

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что установление Молдовой и Украиной совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Кучурган" на приднестровском участке границы нанесет ущерб экономике Приднестровья в 38 миллионов долларов.

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    azov.press
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    "Данные говорят о том, что и экспорт, и импорт для контрагентов Приднестровья будет сопряжен с дополнительными финансовыми расходами. Как выпадающие доходы из бюджета, так и расходы наших экономических агентов будут составлять, по предварительной оценке, порядка 38 миллионов долларов", — сказал Оболоник.

    "Речь идет не просто о возможном ущербе для наших экономических агентов и населения, но практически о полной блокаде со стороны договорившихся за нашей спиной участников", – добавил министр.

    Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что установление Молдовой и Украиной совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Кучурган" на приднестровском участке границы поставит под вопрос эффективность переговоров по Приднестровью.

    В ходе визита премьер-министра Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Ожидается, что до конца года начнет работу первый такой пункт пропуска "Кучурган".

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