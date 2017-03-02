Парламент Приднестровья узаконил использование флага РФ

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина, Владимир Сандуца. Верховный совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики принял в первом чтении законопроект о порядке использования на территории ПМР государственного флага РФ, сообщила парламентская пресс-служба.

Как уточняется в проекте закона, использование флага РФ связано с приверженностью народа Приднестровья к единению и стремлению к воссоединению с Россией согласно волеизъявлению, выраженному на референдуме 17 сентября 2006 года.

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Отныне флаг РФ наравне с приднестровским будет размещаться на зданиях и в помещениях госорганов и органов местного самоуправления, а также при проведении официальных мероприятий. При одновременном поднятии флаг ПМР будет находиться с левой стороны здания, а российский триколор — с правой.

"Водружение на зданиях всех органов государственной власти наряду с государственным флагом Приднестровской Молдавской республики государственного флага Российской Федерации будет означать укрепление приднестровской государственности и ознаменование нового этапа интеграции ПМР с Россией", — отмечается в пояснительной записке.

В сентябре 2006 года на всенародном референдуме абсолютное большинство приднестровцев проголосовали за независимость и последующее вхождение в состав России. Москва не заявляла о признании легитимности референдума.

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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.