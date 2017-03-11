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    МИД: погранпост Кишинева и Киева усложнит переговоры по Приднестровью

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    В МИД подчеркнули, что власти Приднестровья рассматривают "планы Молдовы и Украины в качестве очень серьезной угрозы дестабилизации как экономической ситуации, так и в принципе свободы передвижения граждан и транспортных средств".
    Флаг Приднестровья
    RIA News И. Зенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что установление Молдовой и Украиной совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Кучурган" на приднестровском участке границы поставит под вопрос эффективность переговоров по Приднестровью.

    В ходе визита премьер-министра Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Ожидается, что до конца года начнет работу первый такой пункт пропуска "Кучурган".

    Игорь Додон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза и при активнейшем участии Украины, являющейся посредником в переговорном процессе. Поэтому в дальнейшем в случае реализации данных деструктивных планов будет сложно говорить вообще об эффективности конструкции переговорного формата", — сказал Игнатьев, комментируя состоявшуюся в Одессе встречу с представителями Молдавии.

    По его словам, встреча прошла в штаб-квартире EUBAM (Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине, штаб-квартира находится в Одессе — ред.) и, несмотря на место ее проведения, украинская делегация участия в мероприятии не принимала.

    Игнатьев подчеркнул, что видение приднестровской стороны по данному вопросу остается неизменным. 

    "Мы рассматриваем планы Молдовы и Украины в качестве очень серьезной угрозы дестабилизации как экономической ситуации, так и в принципе свободы передвижения граждан и транспортных средств", — уточнил глава МИД.

    Он отметил необходимость обсуждения сложившейся ситуации на уровне переговорного процесса. По его словам, Приднестровье, как и ранее, продолжит обращаться к международным гарантам и посредникам в лице РФ, Украины и ОБСЕ с тем, чтобы не допустить наступления негативных последствий от реализации "данного опрометчивого шага".

    В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

    Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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