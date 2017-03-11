МИД: погранпост Кишинева и Киева усложнит переговоры по Приднестровью

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что установление Молдовой и Украиной совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Кучурган" на приднестровском участке границы поставит под вопрос эффективность переговоров по Приднестровью.

В ходе визита премьер-министра Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Ожидается, что до конца года начнет работу первый такой пункт пропуска "Кучурган".

"Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза и при активнейшем участии Украины, являющейся посредником в переговорном процессе. Поэтому в дальнейшем в случае реализации данных деструктивных планов будет сложно говорить вообще об эффективности конструкции переговорного формата", — сказал Игнатьев, комментируя состоявшуюся в Одессе встречу с представителями Молдавии.

По его словам, встреча прошла в штаб-квартире EUBAM (Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине, штаб-квартира находится в Одессе — ред.) и, несмотря на место ее проведения, украинская делегация участия в мероприятии не принимала.

Игнатьев подчеркнул, что видение приднестровской стороны по данному вопросу остается неизменным.

"Мы рассматриваем планы Молдовы и Украины в качестве очень серьезной угрозы дестабилизации как экономической ситуации, так и в принципе свободы передвижения граждан и транспортных средств", — уточнил глава МИД.

Он отметил необходимость обсуждения сложившейся ситуации на уровне переговорного процесса. По его словам, Приднестровье, как и ранее, продолжит обращаться к международным гарантам и посредникам в лице РФ, Украины и ОБСЕ с тем, чтобы не допустить наступления негативных последствий от реализации "данного опрометчивого шага".

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.