Нардеп: политические круги РФ применяют приднестровский сценарий в Донбассе

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Политические круги России демонстрируют желание "законсервировать" ситуацию на Донбассе и применить там приднестровский сценарий, считает народный депутат от "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Заявление члена Совета Федераций Ольги Ковитиди о необходимости признания ДНР и ЛНР в очередной раз показывает, что Кремль противится международным договоренностям в формате "Минска" и "Нормандии" относительно Донбасса. Все чаще политические круги России демонстрируют желание консервации ситуации и применения приднестровского сценария", — написала Фриз на своей странице в Facebook.

"Такие заявления представителей Госдумы и Совета Федераций должны быть сигналами для наших партнеров о том, кто нарушает достигнутые договоренности и пытается одновременно вести свою политику, заставляя другие стороны выполнять обязательства. Такие факты должны доводиться всеми внешнеполитическими официальными и неформальными каналами нашим партнерам в США и Европе",- добавила нардеп.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.