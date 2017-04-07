Полиция предотвратила заказное убийство политика из Молдавии

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Нацполиция Украины совместно с Генпрокуратурой и государственной пограничной службой предотвратили заказное убийство политика из Молдавии, заявил на брифинге глава украинского МВД Арсен Аваков.

"Сегодня (в пятницу) около 14.00 нам удалось предотвратить заказное убийство молдавского политика и бизнесмена", — приводит слова Авакова сайт телеканала "112 Украина".

Как отметил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев, операция по задержанию членов международной преступной группировки проходила в Киеве и Кишиневе. В Киеве задержали исполнителей, а в Кишиневе — организаторов, добавил он.

Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.