Погранслужба: за убийство молдавского политика преступникам обещали $200 тыс

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов за убийство лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка,

По данным ведомства, целью преступления была дискредитация Киева.

"За убийство лидера Демократической партии Молдавии злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов, из которых 100 тысяч они заблаговременно получили как аванс. В ходе предварительных следственных действий было установлено, что в состав ОПГ входили более десяти человек, которые в течение 2015-2016 годов совершили ряд тяжких преступлений в Киеве и Киевской области, среди которых убийство, похищение человека и разбой", — информирует пограничная служба.

По ее данным, в преступную группировку входили граждане Украины и Молдавии.

"После завершения задуманного убийцы должны были вернуться в Украину. Таким образом, замысел злоумышленников заключался в том, чтобы дискредитировать правоохранительную систему нашей страны и ухудшить украинско-молдавские межгосударственные отношения", — заявляет пограничная служба.

По данным ведомства, 6 апреля группа злоумышленников получила для реализации задуманного оружие, другое оборудование и автомобиль для побега, но 7 апреля на территории Молдавии сразу после передачи денег был задержан заказчик, двое организаторов и пособников убийств.

"Одновременно на территории Украины задержан лидер данной преступной группировки", — говорится в сообщении.

Накануне МВД Украины заявило, что украинские и молдавские правоохранители в рамках международной операции предотвратили заказное убийство молдавского политика Владимира Плахотнюка. Украинские пограничники также были задействованы в этой операции.