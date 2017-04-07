Полиция обнародовала подробности убийства таксиста в Киеве

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Полиция начала расследовать убийство таксиста в Днепровском районе Киева, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

В Днепровское управление полиции около 2:30 7 апреля поступило сообщение о том, что возле киоска находится человек с ножевыми ранениями.

Полицейские на улице обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти: на теле пострадавшего были колото-резаные ранения. Убитым оказался житель Киевской области, 1962 года рождения.

Правоохранители тщательно осмотрели место преступления и прилегающую к нему территорию, изъяли мобильные телефоны, ручку от ножа, личные вещи убитого.

Предварительно установлено, что потерпевший работал таксистом и ночью обслуживал вызов из массива Отрадный на улицу Милютенко. А уже после этого прохожие нашли окровавленного мужчину и сразу же вызвали полицию.