Подозреваемые в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Все четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Астраханской области.

"Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы. Все они находились в розыске по делу об убийстве полицейских. Потерь среди бойцов Росгвардии нет", — сообщил собеседник агентства.

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Нападение на пост Росгвардии в Астрахани было совершено в ночь на четверг. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля. В результате нападения также были ранены трое бойцов Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов РФ, хищении оружия, незаконном хранение оружия и боеприпасов.

Как сообщалось, один из раненных бойцов Росгвардии находится в тяжелом состоянии, двое других уже дают показания.