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    Подозреваемые в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы

    (обновлено: )65410
    Правоохранители сообщили, что один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы.
    Работа подразделений Росгвардии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Все четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Астраханской области.

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    "Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы. Все они находились в розыске по делу об убийстве полицейских. Потерь среди бойцов Росгвардии нет", — сообщил собеседник агентства.

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    Нападение на пост Росгвардии в Астрахани было совершено в ночь на четверг. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля. В результате нападения также были ранены трое бойцов Росгвардии.

    Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов РФ, хищении оружия, незаконном хранение оружия и боеприпасов. 

    Как сообщалось, один из раненных бойцов Росгвардии находится в тяжелом состоянии, двое других уже дают показания.

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