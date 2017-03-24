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    В Чечне произошло нападение на росгвардейцев: есть погибшие

    (обновлено: )36
    Работа подразделений Росгвардии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В результате нападения боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне среди военнослужащих есть погибшие и раненые, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

    Ранее сообщалось о нападении шести террористов на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская Чеченской республики.

    "К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии, среди военнослужащих имеются погибшие и раненые", — говорится в сообщении.

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