В Чечне произошло нападение на росгвардейцев: есть погибшие

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В результате нападения боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне среди военнослужащих есть погибшие и раненые, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Ранее сообщалось о нападении шести террористов на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская Чеченской республики.

"К сожалению, не удалось избежать потерь со стороны бойцов Росгвардии, среди военнослужащих имеются погибшие и раненые", — говорится в сообщении.