наверх
06.04.201703:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.11
  • USD27.16+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Астрахани обстреляли бойцов Росгвардии, есть погибшие и раненые

    (обновлено: )3910
    В полиции уточнили, что в рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из них были ранены трое бойцов Росгвардии.
    Автомобиль с надписью Росгвардия. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные обстреляли троих бойцов Росгвардии во время того как правоохранители вели поиск убийц двоих полицейских в Астрахани, один из нападавших убит, сообщили РИА Новости в пресс службе УМВД по региону.

    Теракт в метро Санкт-Петербурга. Инфографика
    РИА Новости
    Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

    "В рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из таких постов в Ленинском районе города были ранены трое бойцов Росгвардии. Предположительно, нападавших было трое, они открыли стрельбу из салона автомобиля, один из нападавших убит", — сообщили в пресс-службе.

    Собеседник не исключил, что напавшие на пост Росгвардии являются убийцами двух сотрудников полиции в Астрахани.

    Напомним, шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне 24 марта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв в метро Санкт- Петербурга
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Кирилл Молчанов
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...