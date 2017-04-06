В Астрахани полностью оцепили район нападения на бойцов Росгвардии

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина, Иван Капустин. Ленинский район Астрахани (РФ), в котором произошло нападение на трех сотрудников Росгвардии, полностью оцеплен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Всего в Астрахани четыре административных района, Ленинский расположен к северу от центра города.

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля.

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"Ленинский район полностью оцеплен, закрыт на въезд и выезд", — пояснил источник.

Он добавил, что правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. По его словам, ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, незаконном хранение оружия и боеприпасов. На месте работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области.

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Как сообщает, один из раненных бойцов Росгвардии находится в тяжелом состоянии, двое других уже дают показания.