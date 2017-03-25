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    Атака на часть Росгвардии в Чечне

    (обновлено: )3910
    Шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне в пятницу, 24 марта. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
    Канал на Youtube RT (на русском)

    Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне.

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    Накануне шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. В сети обнародовано видео момента нападения на росгвардейцев. 

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    Национальный антитеррористический комитет сообщил, что шесть террористов напали на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Террористы были уничтожены. Жизни пострадавших бойцов Росгвардии в настоящее время ничего не угрожает. С семьями раненых и погибших работают психологи.

    По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, нападавшие хотели завладеть хранившимся на базе оружием. Двое нападавших являются уроженцами Ростовской области, один из Волгоградской области и трое из Чечни.

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