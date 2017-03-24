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    Россия

    ИГ взяло ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (604)

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    По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, нападавшие хотели завладеть хранившимся на базе оружием. Двое нападавших являются уроженцами Ростовской области, один из Волгоградской области и трое из Чечни.
    Бойцы Росгвардии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок.

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    Ранее сообщалось, что шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что шесть террористов напали на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Террористы были уничтожены. Жизни пострадавших бойцов Росгвардии в настоящее время ничего не угрожает. С семьями раненых и погибших работают психологи.

    По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, нападавшие хотели завладеть хранившимся на базе оружием. Двое нападавших являются уроженцами Ростовской области, один из Волгоградской области и трое из Чечни.

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