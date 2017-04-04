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    Убийца адвоката под Ровно сдался полиции

    (обновлено: )118
    Беглый прокурор заявился с адвокатом в здание Ровенской областной прокуратуры. Как говорят источники, вину фактически не признает - якобы превысил необходимую оборону, защищался от нападения своей родни.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во вторник днем сдался правоохранителям беглый тернопольский прокурор Игорь Чайка, расстрелявший накануне — 1 апреля свою мачеху — известного в Ровно адвоката Викторию Шаблий и отца — бывшего начальника УВД Ровенской области — "свободовца" Вячеслава Чайку.

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    Хроника 2 апреля: конфликт в киевском Доме профсоюзов, убийство адвоката под Ровно

    Отец сейчас в реанимации в тяжелом состоянии — у него два проникающих ранения грудной клетки и брюшной полости.

    По данным источника "Страны", беглый Чайка заявился с адвокатом в здание Ровенской областной прокуратуры в Ровно на улице 16-июля. Как говорят источники, вину фактически не признает — якобы превысил необходимую оборону, защищался от нападения своей родни.

    Источники "Страны" в ГПУ говорят, что ключевыми в этом деле станут показания отца — Вячеслава Чайки, если он выживет. Если сыну удастся договориться с отцом, то еще все может повернуться в его пользу.

    К примеру, могут обставить все так, будто Шаблий схватила пистолет, а сын пытался вырвать и ранил ее и отца.

    Тут уже ни о каком умышленном убийстве не будет идти речь.

    Напомним, в Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий. Во время стрельбы также ранили ее мужа, "свободовца" Вячеслава Чайку, который в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции.

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