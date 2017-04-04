Убийца адвоката под Ровно сдался полиции

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во вторник днем сдался правоохранителям беглый тернопольский прокурор Игорь Чайка, расстрелявший накануне — 1 апреля свою мачеху — известного в Ровно адвоката Викторию Шаблий и отца — бывшего начальника УВД Ровенской области — "свободовца" Вячеслава Чайку.

Отец сейчас в реанимации в тяжелом состоянии — у него два проникающих ранения грудной клетки и брюшной полости.

По данным источника "Страны", беглый Чайка заявился с адвокатом в здание Ровенской областной прокуратуры в Ровно на улице 16-июля. Как говорят источники, вину фактически не признает — якобы превысил необходимую оборону, защищался от нападения своей родни.

Источники "Страны" в ГПУ говорят, что ключевыми в этом деле станут показания отца — Вячеслава Чайки, если он выживет. Если сыну удастся договориться с отцом, то еще все может повернуться в его пользу.

К примеру, могут обставить все так, будто Шаблий схватила пистолет, а сын пытался вырвать и ранил ее и отца.

Тут уже ни о каком умышленном убийстве не будет идти речь.

Напомним, в Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий. Во время стрельбы также ранили ее мужа, "свободовца" Вячеслава Чайку, который в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции.