Убийство адвоката в Ровенской области: полиция подозревает пасынка

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу. Сейчас состояние мужчины тяжелое.

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Как сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Сергей Волков, причастным к совершению этого преступления может быть старший сын потерпевшего от первого брака. После развода между 55-летним мужем и его бывшей женой с детьми складывались напряженные и неприязненные отношения. По предварительной версии, сын четыре раза попал в отца из огнестрельного оружия и убил его жену. В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские изъяли гильзы от пистолета.

По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полицейские проводят дополнительные следственные действия и розыскные мероприятия по установлению злоумышленника.